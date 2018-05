Großbrand wütet im Europa-Park Rust

Anzeige

Rust.Bei einem Großbrand in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust, mit Rauchschwaden bis in den Himmel ist ein Millionenschaden entstanden. Sieben Feuerwehrleute zogen sich bei Löscharbeiten leichte Rauchvergiftungen zu. Wie es zu dem verheerenden Feuer kommen konnte, war gestern noch unklar. Teile des auch bei Franzosen und Schweizern beliebten Vergnügungsparks sind vorübergehend nicht benutzbar. Tausende Besucher konnten sich am Samstag rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Der Alarm in dem nördlich von Freiburg gelegenen Freizeitpark erreichte die Feuerwehr des Ortenaukreises gegen 18.20 Uhr. Auf Bildern war zu sehen, wie dichter Rauch über einer Lagerhalle aufstieg. Luftaufnahmen, die während des Feuers entstanden und über Twitter verbreitet wurden, zeigten Flammen auf mehreren Seiten des Gebäudes. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Auf anderen Bildern in sozialen Netzwerken waren im Skandinavien-Bereich des Parks brennende Balken und Gerippe von Gebäuden zu erkennen.

Nach Angaben des Freizeitparks war das Feuer womöglich in der Lagerhalle ausgebrochen und habe dann auch die angrenzende Attraktion „Die Piraten von Batavia“ erfasst – eine Anlage, in der Besucher Bootsfahrten machen konnten. Es dauerte Stunden, bis das Feuer unter Kontrolle war. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht über an. Tausende Vergnügungslustige suchten dennoch gestern wieder den Nervenkitzel.