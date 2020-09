Große Erfolge gegen Heuschreckenplage

Heuschreckenschwärme bereiten Asien und Ostafrika große Probleme. © dpa

Nairobi.Im Kampf gegen die Heuschreckenplage in Ostafrika wurden große Erfolge erzielt, doch die Gefahr noch nicht gebannt. In Kenia „konnten wir eine große Zahl von Schwärmen kontrollieren“, sagte am Donnerstag Dominique Burgeon, Leiter der Notfallabteilung der UN-Landwirtschaftsorganisation (FAO). Von einst 29 Bezirken seien derzeit nur noch zwei oder drei von den Wüstenheuschrecken betroffen. „Aber die Arbeit ist noch nicht vorbei.“ In mehreren Ländern in Ostafrika, der arabischen Halbinsel und in Asien gibt es noch Schwärme: „Wir müssen wachsam bleiben.“

Seit Ende 2019 fallen Millionen von Wüstenheuschrecken über ganze Landstriche her und zerstören Äcker und Weiden. Ein Schwarm von etwa einem Quadratkilometer kann an einem Tag so viel fressen wie 35 000 Menschen. Sobald ein Land befallen wird, sind Nachbarländer auch gefährdet – ausgewachsene Tiere können mit Wind mehr als 130 Kilometer am Tag fliegen.

Kenia, zusammen mit Äthiopien und Somalia, bildete vor Monaten noch das Kerngebiet der Plage. Doch in dem Land habe man die Insekten erfolgreich durch das Sprühen von Pestiziden eindämmen können, sagte Burgeon. Rund 157 000 Hektar Land seien besprüht worden.

Es gab die Befürchtung, dass die Heuschrecken die Äcker kurz vor der Erntezeit angreifen würden – in der Region herrscht Lebensmittelunsicherheit. Doch durch das Sprühen konnten 315 000 Tonnen Getreide geschützt werden, was für etwa 2,1 Millionen Menschen für ein Jahr ausreicht, erklärte Burgeon. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.09.2020