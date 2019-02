Große Schleifen in Mailand

Mailand.Die Modemarke Fendi hat gestern ihre Kollektion für Herbst- und Wintersaison vorgestellt: strenge Mäntel und zarte Kleider mit großen Schleifen auf dem Rückteil. Plissierte, weite, lange Röcke. Perforiertes Leder. Gedeckte Farben, ein paar kräftige Akzente – und Pelz, denn das ist der Ursprung des Labels. Auf diesem Bild präsentieren die beiden Models Bella (v.l.) und Gigi Hadid Kleider auf dem Laufsteg. Nach dem Finale der Modenschau wurde ein Video mit Karl Lagerfeld gezeigt. Lagerfeld war von 1965 bis zu seinem Tod am Dienstag Kreativdirektor von Fendi. In dem kurzen Film wurde gezeigt, wie er das Outfit, das er an seinem ersten Tag bei Fendi trug, zeichnete. Außerdem ehrte das Modehaus den Designer mit dem Schriftzug „Love Karl“, also „Liebe Karl“ am Laufsteg. dpa

