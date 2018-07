Große Waldbrände in Schweden - Ganze Dörfer evakuiert

Anzeige

«Die Situation, in der wir uns befinden, ist außergewöhnlich», sagte Regierungschef Stefan Löfven beim Besuch in einem der Brandgebiete. Schweden müsse sich besser auf extremes Wetter einstellen, räumte er ein. «Das Risiko für neue Brände ist hoch.» Die Regierung werde «natürlich» alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die Feuer schnell unter Kontrolle kämen.

Allein die drei größten Brände in den Gegenden Gävleborg, Jämtland og Dalarna in der Mitte Schwedens nördlich von Stockholm umfassten nach Behördenangaben 20.000 Hektar. Wälder im Wert von rund 600 Millionen Kronen (fast 60 Millionen Euro) seien bisher zerstört worden. Der schlimmste Brand wütet in der Kommune Ljusdal, nach Einschätzung der Rettungskräfte stehen hier allein mehr als 8500 Hektar in Flammen, eine Fläche 25 mal so groß ist wie der Central Park in New York. Die «Brandfront» sei 55 Kilometer lang.

Das Dorf Kårböle etwa 380 Kilometer nördlich von Stockholm ist inzwischen auf drei Seiten von Flammen eingeschlossen. Innerhalb weniger Stunden hatte sich das brennende Gebiet verdoppelt, wie ein Rettungsdienst-Sprecher der Zeitung «Aftonbladet» sagte. Daraufhin habe man die Bewohner am Mittwochabend in Sicherheit gebracht.

Unglaublich schnell habe sich das Feuer ausgebreitet, berichtete auch Evert Hansson. «In nur ein paar Stunden standen große Teile des Walds in Flammen.» Er und seine Frau geben sich stark, doch die Sorge ist ihnen anzusehen. «Man weiß nicht, was passiert und wie es jetzt zu Hause aussieht», sagte Hansson.

Die schwedischen Behörden haben um Hilfe aus anderen Ländern gebeten. Italien und Frankreich schickten Löschflugzeuge, Norwegen stellte Helikopter bereit. Es seien so viele Feuerwehrleute mitgekommen, dass die Spezialflugzeuge von Sonnenauf- bis -untergang im Einsatz seien könnten, sagte ein italienischer Pilot dem Fernsehsender SVT.

Im Tiefflug schießen die gelben Flieger nun immer wieder über die schwedischen Seen, laden sich beim Überflug den Bauch voll Wasser. 6000 Liter fassen die Tanks, die dann über den per Drohne identifizierten Brandherden abgelassen werden.

Die Waldbrände setzen zunehmend auch die schwedische Regierung unter Druck. Die konservative Oppositionspartei Kristdemokraten kritisierte, Schweden bestehe zu 70 Prozent aus Wald, habe aber keine eigenen Löschflugzeuge. Löfven betonte, wichtig sei nicht, wer das Flugzeug besitze, sondern dass Schweden im Notfall darauf zurückgreifen könne. «Lasst uns diese Diskussion später führen, wir werden das gründlich auswerten. Jetzt liegt mein Fokus darauf, diese Brände hier und jetzt zu löschen», bat er.

Wegen der anhaltenden Hitze könnte sich die Situation allerdings noch zuspitzen. Die Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, sind auf das Schlimmste eingestellt. «Man weiß ja nicht, was kommt, ob das Haus abbrennt», sagte Sune Larsson aus Kårböle dem schwedischen Radio. Was er von zu Hause mitnahm: Fotoalben. Um sich etwas daran festzuhalten, wie es früher aussah.