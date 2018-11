Grusel-Clown verprügelt

Lossatal.Ein Grusel-Clown ist im Landkreis Leipzig an Halloween von einem Vater verschreckter Kinder verprügelt worden. Der 19-Jährige hatte am Mittwochabend mehrere Kinder mit seinem Kostüm und einer Kreuzhacke erschreckt, wie die Polizei gestern mitteilte. Als die Mutter der Kinder dazukam, verlangte sie von dem jungen Mann, ihr zu folgen und sich zu entschuldigen. Auf dem Hof des Wohnhauses soll der Vater der Kinder dem Mann die Hacke entrissen und zweimal damit zugeschlagen haben. Zudem gab es für den 19-Jährigen den Angaben zufolge eine Ohrfeige und er zwang ihn, sich auf Knien zu entschuldigen. Der 19-Jährige erstattete nach der Behandlung in einem Krankenhaus Anzeige gegen den 34-Jährigen. dpa

