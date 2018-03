Gut für die Winzer, schlecht für den Zoo

Anzeige

Rebstöcke wachsen langsamer

Den Winzern an der Bergstraße hingegen kommt die frostige Witterung eher gelegen. „Im Wesentlichen freuen wir uns darüber“, sagt Reinhard Antes, „es muss nicht unbedingt Schnee liegen, aber die Kälte ist uns lieb.“ Der Vorsitzende der Bergsträßer Winzergenossenschaft erinnert an das vergangene Jahr, als die Natur viel zu früh erwacht war: „Und im April gab’s dann enorme Frostschäden.“ Das aktuelle Jahr habe ähnlich angefangen. „Der Januar war dramatisch zu warm, und die Reben waren entsprechend weit voran“, blickt Antes zurück. Eine solche Entwicklung bereite jedem Winzer Bauchschmerzen. Da komme die aktuelle Kältephase gerade recht, denn noch trügen die Rebstöcke dadurch keinerlei Schaden davon, würden aber in ihrem Wachstum gebremst.

Die Hände in den Schoß legen können die Winzer aber auch bei Minusgraden nicht. Im Weinberg gibt es immer etwas zu tun. Aktuell werden die Reben angebunden und ausgebessert; totes Holz wird ausgeschnitten. Der einzige Vorteil: Dabei handelt es sich um Arbeiten, bei denen kein Zeitdruck besteht. So kann jeder Winzer ab und zu auf die Anlage gehen, um sich um seine Reben zu kümmern - und bei schlechtem Wetter auch einmal im Büro bleiben, um die unvermeidlichen Verwaltungsarbeiten zu erledigen.

Einzelhandel ist unbeeindruckt

Der Einzelhandel zeigt sich indes unbeeindruckt vom kalten Wetter. „Solange nicht sehr viel Schnee fällt, der die Leute vom Fahren in die Städte abhält, werden die Verkäufe nicht massiv zurückgehen“, sagt Swen Rubel, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Nordbaden. Die geringen Temperaturen würden den Verkauf der bereits ins Sortiment genommenen Frühlingsware nicht beeinträchtigen. Im Gegenteil, es kurbele sogar den Verkauf der noch unverkauften Winterware an. „Manch einer will bei diesem Wetter vielleicht noch eine Winterjacke kaufen, aber wir merken, dass die Kunden jetzt Lust auf Sommerware haben“, so Rubel.

Weniger Besucher im Tiergarten

Der Zoo in Heidelberg verzeichnet in der kalten Zeit weniger Besucher. Tiere, die temperaturempfindlich sind, etwa die Seychellen-Riesenschildkröten, würden im Winterquartier bleiben, „bis es deutlich wärmer geworden ist“, sagt eine Sprecherin des Heidelberger Zoos. Besucher könnten diese Tiere dennoch im Innenhaus beobachten. „Andere Tiere, wie zum Beispiel die Elefanten, kommen mit den kalten Temperaturen gut zurecht. Sie können selbst wählen, ob sie sich lieber drinnen oder draußen aufhalten“, so die Sprecherin. „Wobei die Jungbullen alle lieber auf der Außenanlage waren als im Haus.“ Auch erste Anzeichen der Balz im Frühjahr seien schon zu sehen - unabhängig von der Kälte. „Die Störche klappern eifrig, auch die Flamingos sind schon in Balzstimmung, und bei den Socorrotauben gab es dieses Jahr bereits Nachwuchs“, heißt es. (mit seg, hut)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.03.2018

Zum Thema Schneebedeckte Pfalz