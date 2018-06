Gutachter widerspricht

Anzeige

Rottweil.Im Prozess gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder von Villingendorf hat der psychiatrische Gutachter die Version des Angeklagten in einem zentralen Punkt als unglaubwürdig bezeichnet. Dass der 41-Jährige die Tat wie in Trance begangen habe, sei nicht in Betracht zu ziehen, sagte der Psychiater Charalabos Salabasidis gestern am Landgericht Rottweil.

Dazu wisse der Angeklagte zu viele Details – zum Beispiel, dass er nach der Tat eine Zigarette rauchte und wo er sich auf seiner Flucht versteckte. Der Experte geht nicht davon aus, dass der Angeklagte die Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen hat. Eine verminderte Schuldfähigkeit könne nicht angenommen werden. Der 41-Jährige ist wegen Mordes angeklagt. Er soll seinen Sohn am Tag von dessen Einschulung im Herbst 2017 erschossen haben. Auch auf den neuen Freund seiner Ex-Partnerin sowie dessen Cousine soll er tödliche Schüsse abgefeuert haben. Er legte Ende Mai ein Geständnis ab und sagte, er sei bei der Tat nicht er selbst gewesen, sondern habe „wie ein Roboter“ gehandelt. dpa