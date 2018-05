Anzeige

Michaela Roßner, Regionalredaktion „Mannheimer Morgen“

„Als Studentin wohnte ich in einem Appartementhaus in München, Tür an Tür mit vielen anderen Studenten. Mein direkter Nachbar hieß Christian, und er war der vermutlich beste Nachbar der Welt. Er konnte hervorragend kochen, hatte immer eine Reservemünze für die Waschmaschine im Gemeinschaftskeller und als ich eines Nachts eine Blumenvase mit voller Absicht gegen die Wand warf – aus Wut über den Mann, der mir diese Vase geschenkt hatte – stand Christian Minuten später mit einer Flasche Wein vor meiner Tür. Im vergangenen Jahr ist er an Krebs gestorben, mit Mitte 40. Seitdem denke ich wieder oft an ihn und unsere gemeinsame Zeit, Tür an Tür. Denn gute Nachbarn vergisst man nie.“

Verena Müller, Lokalredaktion „Weinheimer Nachrichten“

„,Papa ist nicht da, der ist bei den Hühnern‘. Bitte was, wo ist er?, frage ich mich bei dem jüngsten Telefonat mit meiner Mutter. Die Antwort kommt begeistert und lässt mich lächeln: Die Straße, in der ich aufgewachsen bin – eine kleine Sackgasse in einem kleinen Dorf im Westerwald – hat ein neues Projekt. Gemeinsam haben sich vier Familien aus der Nachbarschaft Hühner gekauft und zuvor mit allen zusammen auf der angrenzenden Wiese ein Haus für das Federvieh gebaut. Meine Mutter rechnet vor: ,Wir haben jetzt 15 Hühner, die legen etwa 70 Eier pro Woche. Das reicht bestimmt für alle Nachbarn.‘ Ich sehe mich schon nach dem Wochenendbesuch mit vollen Eierkartons von der Straße nach Hause fahren. Da werden die Nachbarn zu Selbstversorgern – und denken dabei sicher auch an Weggezogene wie mich.“ Marco Pecht, Koordinator Politik „Mannheimer Morgen“

„Ringsum wohnen eigentlich nur nette Nachbarn. Bis auf einen extrem miesgelaunten alten Griesgram. Sobald er Kinder auf dem Grundstück zwischen den Gärten spielen hört, tritt er in Aktion, schießt Beweisfotos fürs Ordnungsamt und schnauzt die Kleinen auch gerne persönlich an, sobald kein Erwachsener in der Nähe ist. Mit beherzten Zugriff konnte einer der freundlichen Nachbarn immerhin verhindern, dass er einfach einen Zaun rund um die Freifläche aufstellte. Einfach kräftig zugepackt und die Holzbalken samt Fundament aus der Erde gezogen. Für die Kinder ist dieser nette Mensch jetzt ein Held, gar ,Superman’. Trotzdem ist die Wiese für sie tabu: Dem Besitzer gingen die Beschwerden so auf die Nerven, dass er ein Verbot ausgesprochen hat.“ Sandra Bollmann, Redakteurin „Südhessen Morgen“

„Ob ich mich für einen guten Nachbarn halte? Eigentlich schon, tatsächlich hat meine Familie einer anderen schon mehrfach mit Mehl oder Zucker für einen Kuchen ausgeholfen – ohne dann erwartet zu haben, selbst ein Stück davon abzubekommen. Gute Nachbarschaft zeigt sich in dem freundlichen Gruß im Treppenhaus oder vor der Haustür, einem gelegentlichen Plausch und in gegenseitiger Rücksichtnahme. Eine solche Nachbarschaft sei buchstäblich gut fürs Herz und helfe, den Kreislauf zu regulieren. Das stand mal in einem Zeitungsartikel, den ein Nachbar ans Schwarze Brett geklebt hat. Ich bin sicher, der alte Herr hat es nicht als Mahnung und Kritik gemeint, sondern als Anerkennung – ganz im Sinne einer guten Nachbarschaft eben.“

Thomas Groß, Kulturredaktion „Mannheimer Morgen“

„Ein guter Nachbar öffnet mit einer Scheckkarte die zugefallene Wohnungstür, während man selber völlig hysterisch davor steht, weil drinnen das Baby brüllt. Ein guter Nachbar hat immer Zucker oder Klopapier parat, wenn man selber vergessen hat einzukaufen. Ein guter Nachbar quetscht sich duldsam an Kinderwagen und Laufrädern im Treppenhaus vorbei. Ein guter Nachbar hilft nach dem Unwetter den Keller leer zu schöpfen. Ein guter Nachbar passt auf das Kleinkind auf, während man selber mit dem größeren Kind in die Chirurgie rast, weil es sich ein Loch in die Lippe geschlagen hat. Und der allerbeste Nachbar von allen hat auch immer Zeit für einen Kaffee in der Sonne vorm Haus.“

Sarah Hinney, Online-Redaktion „Weinheimer Nachrichten“

„Mein Nachbar und ich grüßen uns immer freundlich, halten gerne mal ein Schwätzchen, und es gab eigentlich noch nie Probleme – obwohl wir im Grunde sehr verschieden sind. Er liebt Modellbau, ist Leistungsträger seiner Kegelmannschaft und hegt und pflegt ein halbes Dutzend Goldfische im Gartenteich. Ich dagegen stehe schon beim Laternebasteln für meine Kinder kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Sportliche Leistung betrachte ich meist aus der Zuschauerperspektive, und Haustiere haben wir auch keine. Mein Nachbar und ich liefern den Beweis: Leben und leben lassen – es kann funktionieren. Und wenn er im Urlaub ist, füttere ich die Goldfische.“

Alexandra Hoffmann, Sportredaktion „Mannheimer Morgen“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018