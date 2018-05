Gute Nachricht nach Stunden des Wartens

Anzeige

Erinnerungen an den Krieg

Bei manchen Senioren kommen mit der Evakuierung Erinnerungen hoch. „Wenn man hier nachts auf der Liege liegt, kommt man ins Grübeln“, sagt Leuteritz. Man sehe an der jetzigen Situation, „der Krieg lässt niemanden los“. Mit der Evakuierung seien noch heute Folgen verbunden. Wie schrecklich sei das, was ein Krieg bringe.

Leuteritz hat die Luftangriffe in Dresden als Soldat erlebt. Dresden war am 13. Februar 1945 und in den Tagen danach von britischen und amerikanischen Bombern zu weiten Teilen zerstört worden. Bis zu 25 000 Menschen starben laut einer Historikerkommission. Bis heute ist nicht klar, wie viele Bomben noch im Boden unter Dresden liegen.

Längst nicht alle in der Notunterkunft waren so entspannt wie Leuteritz. Die Stimmung sei „durchwachsen“, sagt Carsten Löwe vom Brand- und Katastrophenschutzamt Dresden gestern Morgen. Es gebe viele ältere Menschen in der Notunterkunft. „Für die ist es eine erhebliche Belastung.“ Rettungskräfte und Pflegepersonal waren im Einsatz, um die Situation so erträglich wie möglich zu machen.

Die Bergung der bereits am Dienstag gefundenen Weltkriegsbombe erwies sich als komplizierter als gedacht. Ein erster Versuch, Zünder und Bombe voneinander zu trennen, scheiterte am Mittwochvormittag. Am späten Abend versuchten Experten das mit einer auf dem Zünder aufgebrachten Klemme aus der Ferne. Zuvor waren Steine und Dämmmaterial herangebracht worden, um die Auswirkungen einer möglichen Explosion zu mindern.

Doch die Details waren für die Bewohner der Notunterkunft nicht mehr so wichtig. Für viele zählte nur noch eine Information: dass sie zurück nach Hause können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018