Haben Laurita und Carlotta ESC-Chancen?

Berlin.Mit dem Song „Sister“ über wiederentdeckte Schwesterliebe blickt das Duo S!sters nach ihrem Erfolg beim Vorentscheid zum European Song Contest (ESC) hoffnungsvoll Richtung Finale in Israel. Dort sollen die beiden Sängerinnen Carlotta (19) aus Hannover und Laurita (26) aus Wiesbaden am 18. Mai für Deutschland im ESC antreten.

Die S!sters setzten sich am Freitagabend gegen sechs Konkurrenten im Vorentscheid durch, der von wenig Glamour und einem überschaubaren Anteil musikalischer Glanzleistungen geprägt war. Die Einschaltquote für die ARD blieb bei „Unser Lied für Israel“ bescheiden.

ESC-Experte Irving Wolther räumt S!sters Chancen für die Endrunde in Tel Aviv ein: „Wir kennen erst ein gutes Dutzend Beiträge in dem Feld, das sich bisher qualifiziert hat. Da stehen wir gar nicht so schlecht da“, sagte Wolther.

Das Duo wurde für den bereits komponierten Song gecastet. Das hat nach Wolthers Einschätzung eine lange Tradition, „auch, dass der Song so heißt wie die Gruppe“. Der ESC-Experte erinnerte an Dschingis Khan 1979, „die wurden ja auch extra für Jerusalem damals gecastet“. Komponist und ESC-Spezialist Ralph Siegel („Ein bisschen Frieden“) sieht die Chancen für das Duo skeptisch. „Ich wünsche ihnen viel Glück“, sagte der 73-jährige Komponist. Ihm schwane aber nichts Gutes. „Es wird nicht leicht werden.“

Der ESC-Vorentscheid konnte nur wenige Fernsehzuschauer locken. Die zweistündige Sendung sahen gerade mal 2,84 Millionen Zuschauer (Marktanteil 9,6 Prozent).

Laurita Spinelli, jenseits der Bühne auch Laura Kästel genannt, zeigte sich nach dem Sieg überrascht: Sie haben nicht ans Gewinnen denken können. Auf Instagram meldete sie sich gestern „back in Wiesbaden“. Sie versuche noch zu realisieren, was da eigentlich passiert sei und dankte ihren gut 18 000 Followern. Partnerin Carlotta Truman sagte: „Ich bin jetzt besonders motiviert. Und in Israel werden wir 3000 Prozent geben.“ Eigentlich wollte sie am Wochenende umziehen. „Das muss jetzt in drei Stunden gehen.“

Carlotta und Laurita waren schon als Kinder erfolgreich. Sie gewannen den Deutschen Rock- und Pop-Preis und beim „Kiddy Contest“. Laurita tritt auch als Backgroundsängerin von Lena Meyer-Landrut auf.

