Härtere Gangart gegen inakzeptable Fotos

Berlin.Bei Verkehrsunfällen halten sie mit der Handykamera drauf – jetzt drohen solchen Gaffern deutlich härtere Strafen. Unfall-Tote zu filmen oder zu fotografieren soll künftig mit Geldbußen oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren geahndet werden. Die Bundesregierung beschloss, dass das „Herstellen und Übertragen einer Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt“, als Straftat gewertet werden soll. Der Bundestag muss der Änderung noch zustimmen.

Ebenfalls härter bestraft werden soll das sogenannte Upskirting, bei dem Täter auf Rolltreppen, Gehwegen oder in Treppenhäusern Fotos und Filme unter Röcke und Kleider machen. Gleiches gilt für ungewollte Fotos ins Dekolleté, wie das Bundeskabinett beschloss.

„Einer Frau unter den Rock oder in den Ausschnitt zu fotografieren ist eine demütigende, durch nichts zu rechtfertigende Verletzung ihrer Intimsphäre“, erklärte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD). Häufig würden diese Fotos in Chatgruppen geteilt oder sogar kommerziell vertrieben. Zahllose Betroffene hätten sich an sie gewandt.

Bisher gilt das Fotografieren unter den Rock meist als Ordnungswidrigkeit. Es wird nur dann als Straftat geahndet, wenn der Täter das Opfer berührt oder zusätzlich beleidigt und erniedrigt. Das aber biete keinen effektiven Schutz und mache Tätern nicht klar, dass ihr herabwürdigendes Verhalten absolut inakzeptabel sei, hatte Lambrecht deutlich gemacht, als sie das Gesetz im September auf den Weg brachte. dpa

