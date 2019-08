Handel mit Elfenbein bleibt erlaubt

Genf.Elfenbein darf vorerst weiter in heimischen Märkten wie Japan und EU-Ländern gehandelt werden. Ein Vorschlag, das zu ändern, ist am Mittwoch bei der Artenschutzkonferenz in Genf gescheitert. Angesichts starker Vorbehalte einigten sich Vertreter der 183 Unterzeichner des Washingtoner Artenschutzabkommens nur darauf, dass Länder mit Inlandshandel über Bemühungen Bericht erstatten sollen. Der internationale Handel ist seit 1990 verboten.

Einige afrikanische Staaten wollten Schlupflöcher einer früheren Resolution stopfen, in der nur die Schließung jener heimischen Märkte verlangt wird, „die zu Wilderei beitragen“. Aber jede Art von Handel könne die Wilderei beflügeln, sagte der Vertreter Liberias. Neben der EU war auch Japan gegen den Vorschlag.

Organisation berichtet von Betrug

Der japanische Markt mit Elfenbein ist nach Angaben der Organisation Traffic einer der größten weltweit. Dort werden bis heute Altbestände und Stoßzähne aus zugelassenen Einmalverkäufen aus Lagern im südlichen Afrika verarbeitet.

In der EU ist der Handel noch mit Stücken erlaubt, die aus der Zeit vor 1947 stammen. Viele Stücke würden aber als „alt“ deklariert, berichtete die Organisation Avaaz 2018. Sie hatte etwa 100 Elfenbein-Ornamente in der EU gekauft und ließ sie mit Radiokarbonmethode datieren. Ein Fünftel habe von Elefanten gestammt, die in den 90er Jahren noch lebten, hieß es. In Deutschland ist der Export seit 2014 verboten. dpa

