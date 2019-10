Handytraining für Bürgermeister

Den Haag.Niederländische Bürgermeister können die Kniffe ihres Berufs jetzt ganz locker mit dem Handy lernen. Wann darf ich eine Demo verbieten oder was muss ich tun, wenn ein Buckelwal am Strand angespült wird? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue App, die die Niederländische Vereinigung für Bürgermeister auf den Markt gebracht hat. „De BurgemeestersApp“ sei ein „neues lehrreiches ,Serious Game’ (ein Spiel, das nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dient)“, schreibt der Berufsverband in Den Haag auf seiner Website. Mit dem Spiel könnten die Bürgermeister ihr Wissen und ihr Können per Smartphone verbessern. Übrigens dürfen auch Nicht-Bürgermeister das Game spielen. dpa

