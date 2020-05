Hanna und Noah am beliebtesten

Gesellschaft für deutsche Sprache hat häufigste Vornamen ermittelt. © dpa

Wiesbaden.Hanna und Noah sind die beliebtesten Babynamen 2019 gewesen. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden mit. Bei den Mädchen landete Emma auf Platz 2 der häufigsten Erstnamen – mit nur einem Zähler weniger –, dahinter folgt Mia auf Platz 3. Bei den Jungen liegen Ben und Paul auf den weiteren Rängen. Vor allem bei den Mädchen seien die weichen Namen immer noch dominant, erläuterte die Sprachwissenschaftlerin und GfdS-Vorstandsmitglied Damaris Nübling. So finden sich unter den Top-Ten unter anderem noch Emilia (4), Lina (6) oder Mila (9).

Daten aus 700 Standesämtern

„Die Jungennamen sind in gewisser Hinsicht bunter“, sagte Nübling. Ihr Spektrum an Vokalen und Konsonanten sei deutlich reichhaltiger. Auf die Liste der beliebtesten Erstnamen schafften es etwa Luis (5), Felix (7) oder Finn (10). Die GfdS hat in diesem Jahr erstmals konsequent zwischen Erst- und Folgenamen unterschieden. Die GfdS beruft sich auf Daten aus 700 Standesämtern bundesweit, damit würden 89 Prozent aller Geburten abgedeckt.

Auf den hinteren Plätzen der aktuellen Namenslisten mausern sich nach Nüblings Einschätzung die Favoriten der kommenden Jahre: Hier arbeiteten sich bei den Jungen seit einigen Jahren Matteo (Rang 13), Liam (20) oder Milan (14) vor. Bei den Mädchen sieht die Expertin Potenzial für Ida (18), Frieda (13) oder Charlotte (17). dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.05.2020