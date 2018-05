Harry und Meghan treffen Wohltäter

Anzeige

London (dpa) - Drei Tage nach ihrer Trauung erfüllen Prinz Harry und Meghan schon ihre ersten royalen Pflichten als Ehepaar. Sie nehmen am Dienstag an einer Gartenparty des Buckingham-Palasts in London teil.

Bei der Party werden etwa 6000 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und Militäreinheiten erwartet, zu denen Prinz Charles (69), Thronfolger und Vater von Harry, eine Verbindung hat. Anlass ist sein 70. Geburtstag im November.

Unter anderem sind Mitglieder der Rettungskräfte dabei, die nach dem Terror-Anschlag von Manchester vor genau einem Jahr als erste an Ort und Stelle waren. Damals starben 23 Menschen.