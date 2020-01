Harry wieder in Kanada

London.Prinz Harry ist wieder bei seiner kleinen Familie in Kanada. Der 35-Jährige landete mit einer Linienmaschine in Vancouver, wie britische Medien am Dienstag berichteten. Anschließend flog er nach Vancouver Island, wo sich Herzogin Meghan und der acht Monate alte Archie in einem luxuriösen Anwesen aufhalten.

Wann mit einer Rückkehr der Familie zu rechnen ist, wollte der Buckingham-Palast nicht mitteilen. Royal-Experten rechnen damit, dass Harry regelmäßig zwischen den Kontinenten pendelt und die 38-jährige Meghan mit dem kleinen Archie länger in Kanada bleibt. Ohnehin hält sich das Königshaus – abgesehen von den offiziellen Erklärungen der Queen – sehr bedeckt. Das gilt auch für Thronfolger Prinz Charles.

Mehr Termine für William und Kate

Harry und Meghan hatten angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd in Kanada und Großbritannien zu leben. Königin Elizabeth II. reagierte verständnisvoll auf den Wunsch ihres Enkels, machte aber zugleich einen harten Schnitt: Teilzeit-Royals sollen die beiden nicht sein.

Daher werden sie keine offiziellen Aufgaben für die Monarchin mehr übernehmen, dürfen sich nicht länger „Königliche Hoheit“ nennen und müssen das Geld für die Renovierung ihres Wohnsitzes in Windsor zurückzahlen. Die Maßnahmen sollen im Frühling in Kraft treten. Seine Schirmherrschaften behält der Prinz aber weiter.

Der Rückzug Harrys dürfte zu noch mehr Terminen für seinen Bruder William und dessen Frau Herzogin Kate führen. dpa

