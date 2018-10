Harte Linie bei weichen Drogen

Berlin.Kanada ist vorgeprescht und hat den Konsum von Cannabis legalisiert. Grüne, Linke und FDP finden die Hanf-Freigabe gut. Und was sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler? Bei der Vorstellung des neuesten Drogen- und Suchtberichtes gestern in Berlin blieb die CSU-Politikerin bei ihrem harten Nein. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wird insgesamt wieder mehr gekifft?

Ja. Seit 2011 steigt der Cannabisverbrauch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen Jahr für Jahr. Schätzungen gehen von 400 000 Konsumenten aus. Laut Mortler muss Cannabissucht immer häufiger behandelt werden. Zuletzt gab es demnach fast 34 000 Fälle in ambulanten und stationären Einrichtungen. Im kommenden Jahr will Mortler daher ein umfassendes Präventionskonzept vorlegen.

Was spricht aus Sicht der Drogenbeauftragten gegen Kanada als Vorbild?

Die Legalisierung sei „ein Schritt in die falsche Richtung“ und eine „Kapitulation“ vor der steigenden Zahl der regelmäßigen Konsumenten, kritisierte Mortler. Deutschland werde am Verbot festhalten, da die erheblichen gesundheitlichen Gefahren nicht ignoriert werden dürften. Auch sei der Wirkstoffgehalt von Cannabis heute anders und viel stärker als noch vor 20 Jahren.

Was spricht aus Sicht der Befürworter für die Freigabe?

„Gebt das Hanf frei“, hat einst Grünen-Urgestein Hans-Christian Ströbele gefordert. Nach Ansicht seiner Partei, der Linken und der FDP ist die Legalisierung dringend erforderlich, um Konsumenten zu entkriminalisieren, Polizei und Gerichte zu entlasten. Wie bei allen Genussmitteln, insbesondere Alkohol, gelte auch beim Cannabiskonsum Maß und Mitte, so die Befürworter. Ein kontrollierter Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften könne vor allem Jugendliche schützen.

Wie halten es die Deutschen generell mit dem Rauchen?

Immer seltener wird zur Zigarette gegriffen. So ist die Raucherquote bei Erwachsenen seit 2003 um etwa 30 Prozent gesunken, der Anteil rauchender Jugendlicher hat sich in den letzten Jahren um zwei Drittel verringert. Aufklärungskampagnen und Rauchverbote wie in den Kneipen haben ihre Wirkung erzielt. Laut Drogenbericht gibt es wegen der Langzeitfolgen aber immer noch 120 000 Tabaktote im Jahr. Deshalb will Mortler einen neuen Anlauf für ein Tabakwerbeverbot starten. Der Gesetzentwurf liegt nach Widerstand aus der Unionsfraktion seit zwei Jahren auf Eis. Vor allem Volker Kauder hatte ihn blockiert – aber der ist jetzt nicht mehr Fraktionschef.

Wovor warnt die Drogen- beauftragte noch?

Vor den Gefahren von E-Zigaretten, zu denen viele Raucher wechseln – in der Annahme, damit ihr Risiko zu senken. Es stimme zwar, so die CSU-Frau, dass das „Dampfen“ weniger krebserregend sei. Aber gesundheitlich unproblematisch sei es deshalb nicht. Jeder Fünfte im Alter von 16 bis 29 Jahren hat E-Zigaretten bereits ausprobiert.

Wie halten es die Deutschen mit dem Alkohol?

Getrunken wird weiterhin viel. Im internationalen Vergleich zählt Deutschland beim Pro-Kopf-Verbrauch nach wie vor zu den Hochkonsumländern, hinter Tschechien, Polen, Österreich und Belgien. Die gute Nachricht: Vor allem bei Jugendlichen ist das sogenannte Komasaufen rückläufig.

