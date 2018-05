Hartnäckig bis in den Tod

Anzeige

Tokio.Die letzten Meldungen von Nobukazu Kuriki klangen nicht gut. Er klagte über Müdigkeit und Husten, empfand das Wetter als besonders kalt. Als dann noch die Funkverbindung abriss, sorgte sich sein Team bereits um das Leben des Bergsteigers. Gestern fand ihn eine Suchmannschaft auf 7200 Metern tot in seinem Zelt. Kuriki wurde 36 Jahre alt. „Er hatte versprochen, seine Hartnäckigkeit nicht zu übertreiben und lebend zurückzukehren“, schrieb seine Mitarbeiterin auf Facebook. „Doch am Ende hat dann wohl die Hartnäckigkeit obsiegt.“

Die Frage nach den Limits bei einem Bergaufstieg begleitete Kuriki in seiner ganzen Karriere. Er kletterte allein und ohne Sauerstoff, um auf diese Weise neue Rekorde aufzustellen. Im Jahr 2012 hat er bereits neun von zehn Fingerkuppen verloren am Everest, als er wegen Wind und Schnee in der Todeszone oberhalb von 7000 Metern festsaß. Der Japaner hat bereits sieben Mal vergeblich versucht, den mit 8848 Metern höchsten Berg der Welt allein und ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen. Als aktuelle Herausforderung wollte er alle Achttausender im Alleingang und ohne technische Hilfe bezwingen. „Wenn der Wind oder die Kälte zu schlimm werden, kehre ich um“, sagte er dieser Zeitung vor zwei Jahren in einem Interview. In Seminaren für junge Leute lehrte er zwar, dass es wichtiger sei, Ambitionen zu haben, statt immer auf die Gefahren zu schielen.

Als erfahrener Bergsteiger wusste er genau, wie riskant es ist, ganz allein in die endlos weiten Schneefelder zu wandern. „Die Entfernungen im Himalaya sind enorm groß. Wenn in Gipfelnähe etwas passiert, gibt es keinen, der einem helfen könnte“, sagte Kuriki vor zwei Jahren. Doch dann gab er dem Gespräch eine grundsätzliche Wendung. „Ich denke nicht, dass der Tod an sich eine so unglaublich schlimme Sache ist“, offenbarte er.