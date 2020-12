Haus reist per Rundhölzern zu neuem Ort

Martfeld.Für ein fast 500 Jahre altes, wertvolles Fachwerkhaus hat am Mittwoch in Martfeld im niedersächsischen Kreis Diepholz eine dreitägige Reise begonnen. Das Pastorenhaus von 1535 wird mit einer altertümlichen Technik bewegt: Es soll auf untergelegten Rundhölzern 140 Meter weit an einen neuen Standort gerollt werden. Am Mittwoch wurde das freigelegte Fachwerkhaus angehoben, dann wurde es gedreht. Das Ziel soll am Freitag erreicht werden.

Das Haus gilt als architekturgeschichtliche Rarität. Erbaut wurde es von Otto Homfeld, dem ersten evangelischen Pastoren im Dorf, als Altersversorgung für seine Frau und Kinder. Ende des 18. Jahrhunderts wurde um das Einraumhäuschen ein größeres Bauernhaus errichtet. Diese Hülle wurde nun abgerissen, um das alte Haus freizulegen.

Vorgabe von Denkmalschutz

Für das Verrollen von Gebäuden gab es früher auf Bauernhöfen mehrere Gründe. Häuser wurden anders genutzt und mussten deshalb versetzt werden. Oder eine Frau heiratete auf dem Nachbarhof und brachte als Mitgift eine Scheune mit. Heute werden Fachwerkhäuser meist in einzelne Balken zerlegt und wieder aufgebaut. Beim Martfelder Pastorenhaus legte der Denkmalschutz Wert darauf, dass es nicht zerlegt wird.

Am neuen Standort soll das Pastorenhaus als Museum für die Geschichte der Reformation in der Region dienen. Die Renovierung und Verrollung des Hauses kosten über 300 000 Euro, hieß es. dpa

