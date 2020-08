Haustiere können sich anstecken

Greifswald.Kann man sein eigenes Haustier mit dem Coronavirus anstecken? Diese Frage haben sich auch Wissenschaftler in Italien gestellt. Deshalb untersuchten sie im Norden des Landes mehr als 800 Hunde und Katzen – und zwar zwischen März und Mai.

In dieser Region Italiens hatten sich zu der Zeit sehr viele Menschen mit dem Virus angesteckt. Die Tiere lebten in Haushalten mit Corona-Patienten oder in Gebieten, die sehr stark von der Krankheit betroffen waren.

Bei ihrer Untersuchung stellten die Forscher schnell fest, dass sich eine gewisse Zahl Hunde und Katzen wohl angesteckt hatte. Bei ungefähr vier von 100 getesteten Hunden und drei von 100 Katzen konnte eine Infektion mit dem neuen Coronavirus nachgewiesen werden. Allerdings müssen die Ergebnisse nun noch genauer überprüft werden.

Aber keine Sorge: Dass ein infiziertes Tier auch Menschen anstecken könnte, sei eher nicht der Fall, sagt Thomas Mettenleiter, ein Wissenschaftler aus Deutschland, der sich sehr gut mit Viren auskennt. Hunde und Katzen spielten als Überträger der Krankheit keine Rolle. Diese werde von Mensch zu Mensch übertragen.

Deswegen können gesunde Menschen auch weiterhin engen Kontakt zu ihren Haustieren haben, sagen die Wissenschaftler. Wer aber tatsächlich an Corona erkrankt, sollte besser Abstand zu Hund, Katze und anderen Tieren halten. Bisher gibt es aber noch keinen Hinweis darauf, dass Tiere an einer Corona-Infektion sterben.

Landwirtschaftliche Nutztiere wie Schweine und Hühner können sich wahrscheinlich nicht anstecken. Das soll aber noch durch Untersuchungen genau geklärt werden. dpa

