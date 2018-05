Heidi Klum kürt Toni zum Topmodel

Anzeige

Düsseldorf.Toni aus Stuttgart ist „Germany’s Next Topmodel“. Die 18 Jahre alte Schülerin mit der frechen Zahnlücke und nigerianischen Wurzeln gewann am Donnerstagabend das Finale von Heidi Klums ProSieben-Show im Düsseldorfer ISS Dome. Sie galt seit langem als Favoritin dieser Staffel. Mitjuror Michael Michalsky sagte nach der Sendung: „Vielfalt ist nicht für jeden so normal wie für mich. Wenn dann eine Toni so eine Sendung gewinnt, ist das ein sehr schöner Tag.“ Toni heißt mit vollem Namen Oluwatoniloba Dreher-Adenuga. dpa (Bild: dpa)