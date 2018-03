Heilige Maria in samtblauem Gewand

Anzeige

Unterflossing.Die heilige Maria riecht nach Rosen. Und sie kommt wieder nach Oberbayern. Am 17. März pünktlich um 16.30 Uhr soll die Mutter Gottes erscheinen, an der kleinen St.-Laurentius-Kapelle in Unterflossing. So jedenfalls kündigt es Otto Masszi an, der die Kapelle vor einigen Jahren gekauft und renoviert hat. Das Örtchen mit rund 100 Einwohnern zählt zur Gemeinde Polling im Landkreis Mühldorf am Inn, nicht weit vom Pilgerort Altötting.

Schon zweimal soll sich die Gottesmutter hier gezeigt haben, zuletzt im vergangenen September, zur selben Stunde. Hunderte Menschen pilgerten mit einem selbsternannten Seher namens Salvatore Caputa in den Ort, einige wollen Maria gerochen haben: „Es war dieser Rosenduft unmissverständlich da“, sagt Erich Neumann, Vorsitzender des Vereins Förderer und Freunde der St.-Laurentius-Kapelle. „Ja, da hat sich was getan. Da ist etwas.“ Masszi, als Organist und Chorleiter in mehreren Gemeinden sowie Ingenieur im Landratsamt München, sagt, eine Frau habe Maria sogar gesehen: braune Haare, samtblaues Gewand.

Nun nahm erstmals das Erzbistum München und Freising zu dem Phänomen Stellung: Es handele sich nicht um kirchlich anerkannte Vorgänge. Um den Anschein einer kirchlichen Legitimation zu vermeiden, verbot das Erzbistum allen Klerikern die Mitwirkung.