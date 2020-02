Heiratsantrag als Satelliten-Schnappschuss

Hüttenberg.Ein ungewöhnlicher Heiratsantrag aus Hessen ist völlig ungeplant weltweit zu sehen. Wer sich im Internet beim Kartenprogramm Google Maps das mittelhessische Hüttenberg näher anschaut, sieht den riesigen Schriftzug „Willst du mich heiraten?“ in einem Feld. Dahinter steckt Steffen Schwarz, der die Frage mithilfe einer Sämaschine auf den Acker gebracht hat. Dass sein Heiratsantrag als Satellitenbild auftauchen könnte, „war mir nicht klar“, so der 32-Jährige. Erst seine Tante aus Kanada habe ihn darauf aufmerksam gemacht. Der Antrag stammt jedoch aus dem vergangenen Jahr. Die Freundin sagte „Ja“, so dass nun im Juni Hochzeit gefeiert wird. Auch wenn der Schriftzug im Internet noch zu sehen ist – vor Ort wachse nun komplett Weizen, sagt Schwarz, der im Nebenberuf Landwirt ist. dpa

