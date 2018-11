Helene Fischer verdient mehr als Britney Spears

Berlin.Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer zählt laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt. Die 34-Jährige stieg mit einem geschätzten Einkommen von 32 Millionen Dollar (28 Millionen Euro) in die ersten Zehn der Bestverdienerinnen auf, wie die Liste zeigte. Auf Platz 8 landete sie damit noch vor US-Star Britney Spears und der kanadischen Popdiva Céline Dion. US-Sängerin Katy Perry führte mit 83 Millionen Dollar das Ranking an. Richtmaß ist das geschätzte Einkommen zwischen Juni 2017 und Juni 2018. In diesen Zeitraum fiel Fischers Tournee, bei der sie pro Auftritt siebenstellige Einnahmen erzielt habe. Der europäische „Superstar“ sei zwar nicht so bekannt wie die amerikanischen Kolleginnen, verdiene aber mehr als die meisten US-Diven. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018