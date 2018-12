Herz und Seele der Rolling Stones

Keith Richards hat nicht nur den extremen Lebensstil überstanden, der sich in seinem zerklüfteten Gesicht eingefurcht hat. Auch das Rockstarsterben seit Weihnachten 2015 ging an dem legendären Gitarristen und Mick Jaggers Co-Songschreiber bei den Rolling Stones vorbei. Komiker machten daraus zeitweise eine eigene Disziplin mit der Quintessenz: „Langsam müssen wir uns Gedanken machen, welche Welt wir Keith Richards hinterlassen wollen.“

Daraus spricht die Bewunderung für diesen unverwüstlichen Typen, der als Herz und Seele seiner Band seit 1962 am Mythos der ewigen Jugend der ergrauten Generation Rock mitwirkt. Dass er selbst mal 75 Jahre alt wird, hätte der am 18. Dezember 1943 im englischen Dartford als Einzelkind einer hochmusikalischen Mutter geborene Kultgitarrist aber wohl lange selbst nicht gedacht.

Mindestens drei Leben lang wach

Massenhaft Alkohol, Kokain, Heroin: Kaum eine andere Rocklegende hat dem eigenen Körper so viel zugemutet wie Keith Richards – und überlebt. „Jahrelang schlief ich im Durchschnitt zweimal die Woche. Das heißt, ich war mindestens drei Leben lang bei Bewusstsein“, bringt er das in seiner umfangreichen, extrem offenherzigen Autobiografie „Life“ (2010) auf den Punkt. Da war es schön zu sehen, dass er und die anderen Rolling Stones sich im Open-Air-Sommer 2018 in absoluter Topform präsentierten. Zum Beispiel am 30 Juni erlebten rund 40 000 Zuschauer in der fast ausverkauften Stuttgarter Mercedes-Benz Arena eine regelrechte Machtdemonstration. Die von Jagger und Richards erschaffene Hitparade aus „Sympathy For The Devil“ (1968), „Miss You“ (1978), „Start Me Up“ (1981), „Jumpin’ Jack Flash“ (1968), „Brown Sugar“ (1971) und vor allem „(I Can’t Get No) Satisfaction“ (1965) rollte wie am Schnürchen durch das Stadionrund. Gefeiert von drei Fan-Generationen. Zu der Wucht und Präzision mit der Jagger, Schlagzeuger Charlie Watts, Gitarrist Ron Wood und ihre fabelhaft aufgelegte Begleitband auftraten, trug auch „The Human Riff“, das menschliche Gitarrenriff Richards, wesentlich bei. Wieder bei, muss man sagen. Denn in der Zeit nach seiner schweren Kopfverletzung in Folge eines ominösen Sturzes 2006 war Richards zeitweise ein Schatten seiner selbst.

Damals zwangen ihn blutverdünnende Medikamente, endgültig den Drogen abzuschwören. Kürzlich verriet der große Blues-Fan, dass er auch kaum noch Alkohol trinke. Bei Konzerten wie in Stuttgart sei es „interessant“ gewesen, „nüchtern zu spielen“, sagte er kürzlich dem Magazin „Rolling Stone“. Seiner Form kam es offensichtlich auch zugute.

Von daher ist es Koketterie, wenn er wie zuletzt laut darüber nachdenkt, ob die im Frühjahr anstehende US-Tournee die letzte der Stones sein könnte. Da geht es schon auch darum, den bei immer gesalzeneren Kartenpreisen nicht mehr ganz so automatisch wie früher florierenden Vorverkauf anzukurbeln. Schließlich sind gigantische Konzerte Richards’ Lebenselixier. Außerdem gibt es vielversprechende Signale aus dem Plattenstudio für ein neues Album der Stones. Zumal ihr jüngstes Werk „Blue & Lonesome“ (2016) so gut und erfolgreich war wie lange nicht. Darauf huldigen die Altmeister ihren Blues-Vorbildern wie Muddy Waters, deren Platten Richards und Jagger 1961 ins Gespräch gebracht hatten. Der Rest ist Rockgeschichte.

