Herzog im Skandal-Strudel

London.Prinz Andrew (Bild) winkte und lächelte, als er am Mittwochmorgen in seinem Bentley sein Zuhause in Windsor verließ und sich in Richtung London aufmachte. Es war eine kleine Showeinlage für die wartenden Fotografen. Denn zum Lachen dürfte dem 59-Jährigen keineswegs zu Mute sein. Der Herzog von York gerät immer tiefer in den Strudel des Missbrauchsskandals um den mittlerweile toten US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein, mit dem der Prinz befreundet war. Nun hat Prinz Andrew seine Aufgaben für die Königsfamilie bis auf weiteres niedergelegt. Der Druck war zu massiv geworden nach dem umstrittenen Fernsehinterview am Wochenende.

Mehrere Firmen und Universitäten zogen daraufhin Konsequenzen aus der möglichen Verwicklung des Prinzen in den Skandal und seinen Umgang damit. Sie kündigten ihre Zusammenarbeit mit dem Herzog von York auf. Zudem stoppten einige Sponsoren ihre Unterstützung für Projekte, für die Andrew als Schirmherr fungierte.

Für den Prinzen geht es jetzt vor allem um Schadensbegrenzung. So stellte er erstmals in Aussicht, bei der Polizei in den USA auszusagen. Epstein war unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt. Er soll Mädchen und junge Frauen zur Prostitution gezwungen haben. Eines der Opfer behauptet, mehrmals zum Sex mit Andrew gezwungen worden zu sein. (Bild: dpa)

