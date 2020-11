Herzogin Meghan spricht über Fehlgeburt

London.Es war an einem Morgen im Juli, der Tag begann wie jeder andere. Herzogin Meghan wechselte die Windeln ihres einjährigen Sohnes, da spürte sie einen heftigen Krampf. Mit Archie im Arm sank sie zu Boden und summte noch ein Schlaflied, um sich und ihr Baby zu beruhigen. Aber sie fühlte sofort, dass etwas nicht stimmte. „Während ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, wusste ich, dass ich mein zweites gerade verliere.“ Die Herzogin von Sussex hat im Sommer eine Fehlgeburt erlitten. Das verriet die 39-Jährige nun in einem Gastbeitrag in der „New York Times“, in dem sie ungewöhnlich persönlich über ihren schrecklichen Verlust schreibt.

So erzählt Meghan etwa, wie sie Stunden später in einem Krankenhausbett lag und die Hand ihres Ehemanns Prinz Harry hielt, der an ihrer Seite war. „Ich spürte die Klammheit seiner Handfläche und küsste seine Fingerknöchel, feucht von unseren Tränen. Auf die kalten weißen Wände starrend, wurden meine Augen glasig. Ich versuchte mir vorzustellen, wie wir uns davon erholen würden“, erinnert sich die Herzogin.

Gleichwohl betont sie, wie viele Paare und Frauen betroffen sind und „eine kaum aushaltbare Trauer mit sich zu tragen“, ohne darüber zu reden. Trotz der „erschütternden Gleichheit dieses Schmerzes bleibt das Gespräch darüber ein Tabu, durchdrungen von (ungerechtfertigter) Scham, und aufrechterhalten in einem Kreislauf der einsamen Trauer“. Die Herzogin führt aus, dass in einem Raum mit 100 Frauen zehn bis 20 von ihnen ein ungeborenes Kind verloren haben.

Zustimmung von anderen Frauen

Es kommt selten vor, dass ein Mitglied der britischen Königsfamilie Erfahrungen wie diese so ehrlich, offen und intim mit der Welt teilt. Zwar hat auch Zara Tindall, die Enkelin von Königin Elizabeth II. und Tochter von Prinzessin Anne, einst publik gemacht, dass sie und ihr Mann zwei Fehlgeburten durchleben mussten. Die Sussexes aber stehen weitaus prominenter in der Öffentlichkeit, obwohl sie Ende März den Dienst im Auftrag der Krone quittiert haben und sich in Kalifornien ein neues Zuhause aufbauen wollen.

Hasserfüllte Kommentare gab es auf Meghans persönlichen Gastbeitrag zwar auch, in überwältigender Mehrheit aber zeigten sich insbesondere Frauen dankbar über ihre Offenheit und berichteten in den Medien wie auch auf Twitter, Facebook und Instagram von ihren eigenen Erfahrungen mit Fehlgeburten und ihrer Frustration über das Stigma, das dem Thema bis heute anhaftet. „Es herrscht so viel Geheimniskrämerei um den Verlust eines Babys, was Frauen in einer traumatischen Zeit ohne Unterstützung zurücklässt“, schrieb etwa eine Nutzerin, die vor wenigen Jahren dasselbe Schicksal durchmachen musste und nun die Herzogin lobte. „Über ihren Verlust zu sprechen, hilft vielen anderen Frauen.“

