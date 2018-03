Heute Urteil im Freiburger Mordprozess

Anzeige

Freiburg.Drei Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Schöffen saßen an 24 Verhandlungstagen im großen Saal des Freiburger Landgerichts auf der Richterbank. Mehr als ein halbes Jahr dauerte der Prozess zum gewaltsamen Tod einer Studentin, der überregional große Beachtung fand. Bis ins kleinste Detail wurde der Fall aufgearbeitet. Nun berät die Jugendkammer, vor der Hussein K. angeklagt ist, hinter verschlossenen Türen über ein Urteil. Es soll heute um 9.30 Uhr verkündet werden.

„Es war ein hochemotionaler Prozess“, sagt Sebastian Glathe, Pflichtverteidiger des angeklagten Flüchtlings. Sein Mandant nahm äußerlich weitgehend regungslos daran teil. Die Anklage sieht es als erwiesen an, dass Hussein K. im Oktober 2016 in Freiburg die Studentin Maria L. vom Fahrrad gestoßen, vergewaltigt und ermordet hat. Die 19-Jährige war nachts allein auf dem Weg von einer Studentenparty nach Hause, als sie Opfer des Verbrechens wurde. Sie ertrank, nach der Vergewaltigung, im Wasser des Flusses Dreisam.

Chronologie des Grauens 26. Mai 2013: Auf Korfu überfällt K. eine Studentin und wirft sie von einer hohen Klippe. Das Opfer überlebt schwer verletzt. 12. Februar 2014: Wegen versuchten Mordes wird K. in Griechenland zu zehn Jahren Haft verurteilt. 12. November 2015: K. kommt nach Freiburg und bittet um Asyl. 16. Oktober 2016: In Freiburg wird eine Studentin ermordet. dpa

Hussein K. wurde rund sieben Wochen nach der Tat festgenommen. Spuren von ihm fanden sich am Tatort. Das Verbrechen in Freiburg löste – noch vor dem Terroranschlag von Anis Amri auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016 – eine Debatte über die deutsche Flüchtlingspolitik aus.