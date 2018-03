Anzeige

Wie in Deutschland reden auch in der Schweiz alle von Inklusion, Kinder mit Behinderungen sollen auf normale Schulen und in Vereine gehen und nicht ausgegrenzt werden. Die Eltern der Enea-Schule sehen das differenziert. „Es steht und fällt mit den Lehrern, wenn sie gut sind, klappt das, sonst nicht“, sagt Carluccis Mann Donato. Léas Vater Beat Furrer glaubt nicht, dass seine Tochter in einem normalen Verein zurechtkäme: „Da geht es meist zu wild zu.“ Auf besondere Belange könne dort nicht genügend Rücksicht genommen werden.

Mehr Selbstvertrauen

Eliane tue es gut, unter Ihresgleichen zu sein, sagt ihre Mutter Maria-Theresa Kunz. „Es ist ein stärkendes Gefühl, in der Gruppe zu tanzen“, sagt sie. „Wenn die Kinder mit Nichtbehinderten zusammen sind, merken sie ja, dass sie anders sind, und sie sind oft die Schwächsten. Hier sind alle gleich.“ Zudem lernten die Kinder, sich zu konzentrieren, Disziplin zu halten, „etwas fürs Leben“, sagt Kunz. Lorandi ist Tänzerin und Tanztherapeutin. „Tanz hat wahnsinnig viel Kraft und Potenzial“, sagt die 47-Jährige. „Und zum Tanzen braucht man keine Chromosomen zu zählen.“ Zugute komme den Menschen mit Down-Syndrom das schnelle Erfolgserlebnis, die Chance, sich anders als verbal auszudrücken. Die Kinder lernten Respekt für andere und Regeln einzuhalten. Ein bisschen mehr Geduld sei vielleicht mit den Down-Syndrom-Kindern nötig, ansonsten sei der Unterricht wie in jedem anderen Kurs. Trotzdem schätzt sie das Besondere an Enea21: „Ich bekomme von den Kindern viel mehr zurück, als ich geben kann.“

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Tanzen Menschen mit Down-Syndrom guttut: mehr Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Gleichgewicht, Koordination zum Beispiel, mehr Interesse an sozialen Kontakten und weniger Schüchternheit, stellten Forscher in Kanada fest. In Deutschland gibt es auch Initiativen. Der Elternkreis Down-Syndrom Mainz hat etwa eine Hip-Hop-Tanzgruppe gegründet. Auch die Initiative Down-Syndrom in Bergkamen in Nordrhein-Westfalen hat Tanzgruppen gegründet, die an Kinder- und Jugendfestivals teilnehmen.

