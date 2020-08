Frankfurt.Eine Perle in der Rechten und ein Kubus aus zehn mal zehn mal zehn Perlen in der Linken. Ein Leicht- und ein Schwergewicht. So lernen Montessori-Kinder die Zahl Eins von der Zahl Tausend zu unterscheiden: sinnlich, durch „Begreifen“ mit den Händen. „Und das lernen sie, wenn sie wollen, schon mit vier Jahren“, sagt der Diplompädagoge Rainer Völkel, der im Auftrag der Deutschen Montessori-Gesellschaft Lehrer und Erzieherinnen nach der Methode der italienischen Ärztin und Pädagogin Maria Montessori (1870-1952) ausbildet.

Vor 150 Jahren, am 31. August 1870, wurde sie in Chiaravalle nahe der italienischen Adriaküste geboren. Ihr Vater arbeitete im Finanzministerium und leitete die staatliche Tabakmanufaktur. Seinem Widerstand zum Trotz besuchte Maria Montessori eine technische Oberschule. An der Universität in Rom studierte sie Naturwissenschaften, weil ihr als Frau der Zugang zum Medizinstudium verwehrt war.

Spezialisiert auf Kinderpsychiatrie

Dann öffnete sich die medizinische Fakultät doch, und Montessori konnte 1896 promovieren. Sie spezialisierte sich auf Kinderheilkunde. Als Assistenzärztin für Kinderpsychiatrie an der Universitätsklinik kümmerte sie sich vor allem um geistig beeinträchtigte Kinder. Sie kam zu der Überzeugung, dass deren „Schwachsinn“ – wie es damals hieß – nicht medizinisch begründet war, sondern eine Folge verwahrloster Erziehung.

1899 übernahm sie die Leitung eines heilpädagogischen Instituts in Rom und entwickelte didaktische Materialien zum Sprach- und Mathematikunterricht. 1907 schließlich hatte sie ihr eigenes pädagogisches Bildungskonzept entwickelt, das dem Grundsatz folgt: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Lehrer sollen die Selbstständigkeit des Kindes fördern, indem sie es dabei unterstützen, selbst aktiv zu werden. „Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht, das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren“: Dieser Devise folgen noch heute die Kinderhäuser und Montessori-Schulen in aller Welt. Für die Frankfurter Anna-Schmidt-Schule etwa bedeutet die Montessori-Devise, „das Kind als Individuum in seiner emotionalen Entwicklung, seiner sozialen Kompetenz und seinen kognitiven Fähigkeiten zu beobachten, es anzuregen, zu beraten und zu fördern.“

„Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen“, so formulierte es Montessori. Ihrer Theorie nach entwickeln sich Kinder in mehreren Stufen: Im ersten und wichtigsten Stadium bis zum sechsten Lebensjahr formten sich die Persönlichkeit und die Fähigkeiten. In der zweiten Phase bis zum zwölften Lebensjahr sei das Kind besonders empfänglich für Anreize aus der Umgebung. Montessori spricht von einer „Polarisation der Aufmerksamkeit“, wenn das Kind in dieser sensiblen Periode eine Beschäftigung entsprechend seinen Bedürfnissen finde.

Mit Hilfe von Mussolini eingeführt

Sind solche Beobachtungen heute noch gültig? „Ja“, sagt Völkel. Der Hirnforscher Manfred Spitzer nenne das „selektive Aufmerksamkeit“. Neue Zeiten, neue Begriffe für dasselbe Phänomen.

1916 publizierte Montessori ihr Buch „L’autoeducatione“, das ihre Methode begründete. Protegiert von Benito Mussolini, wurde diese 1924 an den italienischen Schulen eingeführt. Zehn Jahre später ging Montessori auf Distanz zum faschistischen Mussolini-Regime.

Nach einem Aufenthalt in Indien kehrte Montessori 1949 nach Europa zurück und lebte bis zu ihrem Tod am 6. Mai 1952 in den Niederlanden. Auf ihrem Grabstein in Noordwijk aan Zee steht: „Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten.“ epd

