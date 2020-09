Hilfreiche, schlaue Roboter?

2 Fotos ansehen Teilweise sind Roboter schon jetzt schlauer als Menschen. © dpa

Berlin.Ein Roboter hilft im Haushalt. Morgens macht er Frühstück, bringt die Kinder zur Schule, erledigt Einkäufe. Später kocht er und hilft bei den Hausaufgaben. Abends unterhält er sich mit Menschen.

Diese Art Roboter kennen wir aus Büchern und Videospielen. Im wahren Leben gibt es sie nicht. Zwar wird die Technik immer besser. Aber Maschinen, die Menschen alle Arbeiten abnehmen, bleiben noch ein Traum. Damit der wahr wird, sollen Computer klüger werden. Man nennt das Künstliche Intelligenz oder kurz: KI.

„Von Künstlicher Intelligenz ist die Rede, wenn Maschinen lernen und ihre Fähigkeiten dadurch verbessern“, erklärt der Forscher Aljoscha Burchardt. „Wir wünschen uns, dass sich Computer mit uns unterhalten können. Dass sie uns verstehen, antworten, Befehlen und Wünschen folgen und sich schlau verhalten.“ Manche machen sich aber auch Sorgen, dass Computer zu viel übernehmen. Um Computer schlauer zu machen, werden sie programmiert. Auf einigen Gebieten sind sie dadurch schon klüger als wir geworden. Sie erledigen etwa schwierige Berechnungen, an denen ein Mensch scheitern würde. Diese Computer sind aber nur in einigen Sachen gut.

Doch wann wird die Künstliche Intelligenz so schlau sein wie in Filmen? „Zunächst wird sie schlau genug sein, um uns in Autos herumzufahren, ohne dass ein Mensch hinter dem Steuer sitzen muss“, sagt der Forscher. „Sie wird in Fabriken mehr Arbeiten übernehmen. Vielleicht wird sie Ärzten helfen können, Krankheiten schneller zu erkennen und besser zu behandeln.“ dpa

