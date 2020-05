Hirsche in der Stadt

Sika-Hirsche streunen in der japanischen Stadt Nara umher. © dpa

Nara.In Japans Touristen-Hochburg Nara wirkt sich die Corona-Krise auch auf das Verhalten der dort geschützten Sika-Hirsche aus. Da wegen der Pandemie die Zahl der Touristen, von denen sich die beliebten Tiere gerne füttern ließen, zurückgehe, streunten die Hirsche jetzt zunehmend herum, meldete die japanische Tageszeitung „Tokyo Shimbun“ am Dienstag.

Auch in Wohngebieten unterwegs

Statt wie üblich im Nara-Park würden sie jetzt immer öfter Gegenden aufsuchen, wo man sie sonst nicht zu sehen bekomme, wie beim zwei Kilometer entfernten Bahnhof. Selbst in Wohngebieten stolzierten sie herum, wo sie an Rasen knabberten und sich sogar über Mülltüten hermachten, hieß es. Die mehr als 1000 Sika-Hirsche im Nara-Park in Japans alter Kaiserstadt sind als lebende Nationalschätze gesetzlich geschützt. dpa

