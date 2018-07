Hitze im Stall – Kühe dürfen unter die Dusche

Anzeige

Außerdem bietet sie ihren gut 875 Schweinen, die nicht schwitzen können und sich auch über die Atmung etwas abkühlen, acht Badewannen an. „Die Schweine nutzen das auch gerne“, erzählt Mörixmann. Diesen Komfort dürfte aber kaum ein anderer Landwirt seinen Tieren bieten. Denn der Aufwand ist riesig, aus hygienischen Gründen müssen die Badewannen regelmäßig sauber gemacht werden.

Schweine helfen sich aber selber: Sie schieben etwa das Stroh vom Betonboden, um sich auf dem kühlen Grund zu kühlen, wie Ulrich Ebert vom Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen in Visselhövede berichtet. „Ganz logisch suchen sie sich den kalten Untergrund aus, sowohl im Außen- als auch im Innenbereich.“

Konventionelle Schweinehalter haben derzeit die Lüftung in den Ställen auf die höchste Stufe geschaltet und lassen ihre Tiere in einigen Ställen leicht mit Wasser berieseln, wie Jana Denecke sagt. Sie ist Sprecherin der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands in Damme. „Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, an der Wand einen kleinen Wasserfall zu installieren, wo dann die Luft vorbeizieht.“ Auch das kühlt. Auch Geflügelhalter setzen seit Jahren auf Wasserkühlung, wie der Geschäftsführer beim Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverband, Dieter Oltmann, berichtet. In den Ställen werde Sprühkühlung genutzt.

Hühner bekommen Vitamine

Kritisch sei ein schwül-heißes Wetter. „Im Moment haben wir aber langsam steigende Temperaturen über Wochen, so dass sich die Tiere daran gewöhnen konnten“, sagt Oltmann. Auch werde den Tieren Vitamine gegeben, damit sie die Hitze besser vertragen. Viel Wasser, viel trinken, das gilt auch für Kühe. „Die Landwirte müssen bei den Tränken auf die Sauberkeit achten, denn natürlich vermehren sich bei der Hitze auch Keime schnell“, sagt Jakob Groenewold von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Eine Folge der Hitze ist, dass das Futter für die Kühe knapp wird. Daher überlegen sich einige Landwirte, ihre Kühe schon früher als ursprünglich geplant zum Schlachter zu geben. Die Schlachtzahlen seien leicht gestiegen, sagt Groenewold. Für die Preise ist das aus Bauernsicht nicht gut, denn die Nachfrage nach Rindfleisch ist derzeit eher gering.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.07.2018