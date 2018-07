Hitze kehrt in den Südwesten zurück

Anzeige

Stuttgart.Nach einem kurzen Intermezzo mit Schauern und Gewittern kommt der Hochsommer zu Wochenbeginn mit voller Kraft zurück in den Südwesten. „Es geht weiter mit dem heißem Wetter“, sagte die Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD), Sarah Jäger, gestern in Stuttgart. Die Waldbrandgefahr bleibt daher laut DWD vor allem im Nordosten Baden-Württembergs vorerst hoch. Erst ab Mittwoch sei erneut mit einzelnen Schauern und Gewittern zu rechnen, hieß es.

Die Gewitter und Schauer vom Wochenende haben die Spitzentemperaturen ein wenig heruntergeschraubt. Der höchste Wert bundesweit wurde gestern laut DWD mit 33,3 Grad in Bad Mergentheim (Baden-Württemberg) gemessen.

Zum Wochenstart sollen wieder Spitzenwerte von bis zu 37 Grad erreicht werden, zum Beispiel an der Tauber und am Rhein. Zwischenzeitlich hatte eine Kaltfront am Wochenende Gewitter und Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in den Südwesten gebracht.