Anzeige

Stuttgart.Die Sommerhitze mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke gönnt Baden-Württemberg weiter keine Pause. Nach einem schweißtreibenden Wochenende soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auch zum Wochenauftakt heiß bleiben, von Mittwoch an verlagert sich der Schwerpunkt dann aber in Richtung Osten. Und spätestens zum nächsten Wochenende sollte die Hitzewelle dann überall beendet sein, hieß es.

Mit jeweils 36,9 Grad belegten Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) und Rheinau-Memprechtshofen (Ortenaukreis) am Samstag erneut Spitzenplätze im bundesweiten Hitze-Ranking. Heißer war es nur noch im hessischen Bad Nauheim.

Beim sogenannten "Holi-Festival" in Mannheim - einer an das indische Farbenfest Holi angelehnten Veranstaltung - machten die hohen Temperaturen zahlreichen Besuchern zu schaffen. Bis zum späten Samstagabend wurden nach Polizeiangaben 137 Menschen mit Kreislaufproblemen in einem eigens dafür aufgebauten Zelt behandelt, fünf mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.