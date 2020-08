Hitzewelle rollt auf Deutschland zu

Ausflügler genießen am Ufer der Isar in München das gute Wetter. © dpa

Offenbach.Der Hochsommer lässt nicht locker. „Passend zu den Hundstagen, in denen wir uns aktuell befinden, stehen wir nun am Beginn der ersten langanhaltenden Hitzewelle in diesem Sommer“, sagte Markus Übel von der Wettervorhersagezentrale des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag in Offenbach. Das Wetter sei also „schnell erzählt“: Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen.

Am Freitag klettern sie schon auf 30 bis 36 Grad, am Samstag und Sonntag sind in den wärmsten Regionen entlang des Rheins sogar 37 oder 38 Grad drin. Unter anderem in Rheinland-Pfalz werden Werte von bis zu 38 Grad erwartet. Die 40-Grad-Marke wird allerdings wohl nicht erreicht werden.

Warme Nächte

Ab Freitag kommen die Tropennächte hinzu. Die Temperaturen fallen dann nicht mehr unter 20 Grad. In Städten kann es um Mitternacht noch 25 Grad warm sein. „Auch in der kommenden Woche ist nicht mit einer Umstellung der Großwetterlage zu rechnen“, so DWD-Experte Übel. „Die Modelle sind sich recht einig, dass die Hitze bei uns erstmal bleibt.“

Währenddessen steigt auch die Waldbrandgefahr in Deutschland. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt vor allem in Brandenburg am Wochenende die höchste Warnstufe.

In vielen anderen Regionen wird Warnstufe vier von fünf erreicht . dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020