Wien.In Österreich darf von Juni an ein HIV-Selbsttest in Apotheken gekauft werden. Das Gesundheitsministerium bestätigte gestern einen Bericht der „Salzburger Nachrichten“. Ein ursprünglich diskutierter Vertrieb auch in Drogerien wurde dagegen abgelehnt. Bei den Selbsttests kann eine Infektion etwa zwölf Wochen nach einer Ansteckung festgestellt werden. In Deutschland rechnet die Deutsche Aids-Hilfe im Laufe des Jahres mit grünem Licht für den Verkauf von Selbsttests. „Die Fachwelt ist sich einig, dass es sinnvoll wäre“, sagte Sprecher Holger Wicht. Je früher die Infektion erkannt werde, desto besser. dpa