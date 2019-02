Hoch bringt Frühlingsluft

Offenbach.Schon knapp zwei Wochen vor dem meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März wird es mild in Deutschland. Ab morgen sind erstmals in diesem Jahr verbreitet zweistellige Temperaturen in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Grund sei subtropische Luft, die nach West- und Mitteleuropa ströme. Davon profitieren der Südwesten, der Westen und große Teile des Nordens. Am Wochenende werde es elf bis zwölf Grad warm, die Spitzenwerte könnten sogar die 15-Grad-Marke erreichen, berichtete DWD-Meteorologe Martin Jonas. Dazu scheint vielerorts die Sonne.

Der Südwesten kann sich heute bereits über Sonnenschein freuen. Überwiegend freundlich werden laut DWD die folgenden beiden Tage, im Süden halten sich gebietsweise zähe Nebel- und Hochnebelfelder. dpa

Info: Prognosen für die Region morgenweb.de/wetter

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019