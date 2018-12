Hochhaus in Flammen

Hattersheim.Großeinsatz im Main-Taunus-Kreis: Bei einem Brand in einem 17-stöckigen Hochhaus in Hattersheim sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Sie erlitten gestern Morgen Rauchvergiftungen, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte das Treppenhaus ohne Schutzausrüstung nicht mehr betreten werden. Der Polizei zufolge mussten viele Bewohner des Hauses im Stadtteil Okriftel, in dem 182 Personen gemeldet sind, mit einer Drehleiter über Balkone gerettet werden.

Ausgebrochen waren die Flammen laut Polizei in der Wohnung eines „polizeibekannten“ 42-Jährigen in der dritten Etage. Er flüchtete zunächst, wurde kurz darauf aber festgenommen. Er sei in Polizeigewahrsam, habe aber noch nicht vernommen werden können. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass er das Feuer zumindest fahrlässig versucht habe. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des Sachschadens war noch nicht bekannt. Laut Feuerwehr ist mindestens ein Stockwerk in dem Hochhaus auf unbestimmte Zeit nicht mehr bewohnbar. dpa

