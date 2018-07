Hollywood-Bösewicht Benicio Del Toro ist gesetzestreu

Anzeige

Er selbst sei «mit einer Knarre im Haus aufgewachsen» und werde für seine Rollen von Experten im Schießen trainiert. «Ein Freund von mir zum Beispiel trainiert SWAT-Teams (Spezialeinheiten). Wenn die einen Schuss hören, müssen sie innerhalb von Millisekunden entscheiden, woher der Schuss kam, und reagieren. Mein Freund sagt, manche Teams trainiert er seit 15 Jahren, und die Hälfte rennt immer noch in die falsche Richtung. Und jetzt will Trump mir einreden, es sei eine gute Idee, unsere Lehrer zu bewaffnen?»

Benicio Del Toros neuer Film «Sicario 2», in dem er an der Seite von Josh Brolin einen Auftragskiller spielt, kommt am 19. Juli in die Kinos.