Homeoffice lockt Cyberbetrüger

Wiesbaden/Berlin.Keine persönlichen Treffen, keine gemeinsame Kaffeepause, allein vor dem Bildschirm – für viele Arbeitnehmer hat die Corona-Pandemie den Alltag verändert. Auch Kriminelle haben sich längst auf die neue Arbeitswelt eingestellt. Für sie eröffnen sich Möglichkeiten. Der größte Angriffspunkt: der Mensch.

Im März ging laut dem IT-Branchenverband Bitkom jeder zweite Arbeitnehmer ganz oder zumindest teilweise ins Homeoffice. Die Unternehmen stellte das vor technische Herausforderungen: Statt am Dienstrechner im Firmennetz saßen ihre Mitarbeiter plötzlich zuhause, viele im privaten Netzwerk.

„Aus rein technischer Sicht werden durch Homeoffice Einfallstore geöffnet, wo vorher keine waren“, sagt Arwid Zang, Geschäftsführer der IT-Sicherheitsplattform Greenhats im mittelhessischen Weimar. Sicherheitsbewusste Unternehmen ließen solche Einfallstore aber regelmäßig absichern. Die größere Gefahr seien wegen der Pandemie ohnehin verunsicherte Mitarbeiter. „Der Mensch war schon vorher ein Risiko, aber jetzt hat man noch mehr Möglichkeiten, ihn im Homeoffice auf dem falschen Fuß zu erwischen.“

Gefälschte Mails oder Seiten

Mitarbeiter würden ständig mit Neuerungen konfrontiert, hinterfragten deshalb Veränderungen weniger. „Man kann auch Ängste ausnutzen und Mails schreiben, die wie Mitteilungen von Behörden aussehen, zum Beispiel zum Thema Kurzarbeitergeld.“ Ein Klassiker unter ist das Phising, das Abgreifen von Daten wie Passwörtern durch gefälschte Mails. Eine weitere Masche: „Ich fälsche keine Email, sondern ich fälsche ein Unternehmen“, sagt Zang.

Das geschehe etwa mit einer Internetadresse – ähnlich wie der Firmenname, vielleicht mit einer anderen Endung wie „.eu“. Die Mitarbeiter bekämen dann eine Mail mit der Anweisung, sich auf dem vermeintlichen Firmenportal einzuloggen. Fällt einer darauf herein, hat der Hacker seine Daten. Dass Cyber-Kriminelle schnell auf gesellschaftlich relevante Themen reagieren, stellt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem neuen Bericht „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2020“ fest. Die Bundesregierung warnte im Sommer, dass die coronabedingte verstärkte Nutzung von Online-Kommunikation zu mehr Cyber-Angriffen führe. „Grundsätzlich ergeben sich durch vermehrtes Homeoffice erweiterte und in einzelnen Phänomenen verbesserte Angriffschancen“, sagt Sebastian Wolf, Sprecher des Hessischen Landeskriminalamtes. Social-Engineering – also soziale Manipulation – werde im Zuge von räumlicher Trennung leichter. Allerdings habe die erste Homeoffice-Welle nicht zu steigenden Fallzahlen geführt.

Laut Fachverbänden schweigen Firmen aber meist über Hackerangriffe, weil sie Vertrauensverluste befürchten. „Die Stigmatisierung betroffener Unternehmen ist immer noch ein Problem“, erklärt Sebastian Artz, Referent für IT-Sicherheit der Bitkom. Direkt nach dem Corona-Schock sei es für die Unternehmen darum gegangen, die Kerngeschäftsprozesse aufrecht zu erhalten. Jetzt müsse sich der Blick verstärkt in Richtung IT-Sicherheit wenden. Nötig sei eine „Balance aus benutzerfreundlichem Zugriff auf Unternehmensdaten aus dem Homeoffice heraus und dem angemessenen Schutz der IT-Infrastruktur“. Das wäre eine Zwei-Faktor-Authentifizierung – also beispielsweise die Überprüfung der eingegebenen Anmeldedaten per Smartphone. dpa

