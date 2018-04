Hüllenloser Besuch in einem Pariser Kunstmuseum

Anzeige

In Paris und Frankreich ist der hüllenlose Museumsbesuch eine absolute Premiere. Vor einigen Jahren hat allerdings das Leopold Museum in Wien bereits Nacktführungen durch die Ausstellung „nackte männer“ angeboten. Die Initiative ging vom Palais de Tokyo aus, das häufig interaktive oder provokante Ausstellungen umsetzt. Die Nudisten-Aktion füge sich in eine Strategie der „Öffnung“ ein und sei ein Test, sagte die Pressesprecherin des Museums, Dolores Gonzales. Bei der aktuellen Ausstellung gehe es um Konflikte, um Andersartigkeit. „Wir fanden es zweckmäßig, dass die Besucher mit ihren Kleidungsstücken einen Teil ihrer sozialen Identität an der Garderobe abgeben.“

Um Kulturinteressierte nicht zu schockieren, die einen Museumsbesuch in Bekleidung vorziehen, stellt das Palais de Tokyo am 5. Mai den Nackedeis den Vormittag zur Verfügung. Zur gewohnten Öffnungszeit um zwölf Uhr müssen sie dann wieder angezogen sein.

„Bedürfnis nach Nacktheit“

An sich gibt es in Frankreich keinen stark verbreiteten Nudisten-Trend. Selbst in der Sauna behalten die Menschen üblicherweise Badebekleidung an, und auf Theaterbühnen lassen Schauspieler seltener die Hüllen fallen als in Deutschland. Und doch spricht Cédric Amato von einem großen Bedürfnis nach Veranstaltungen, bei denen die Hüllen fallen. Kürzlich wurde ein Pariser Schwimmbad abends für Nacktschwimmer reserviert. Demnächst findet ein Bowling ganz unter Nackedeis statt, im Mai tritt ein unbekleideter Komödiant vor ebenso unbekleideten Zuschauern auf. Im vergangenen November öffnete das Restaurant „O’naturel“, in dem Gäste im Adamskostüm (oder dem Kostüm Evas) essen können.

Auch öffnete im vergangenen Sommer im Pariser Stadtpark Bois de Vincennes sechs Wochen lang ein spezieller Bereich für Nudisten – es handelte sich zunächst lediglich um ein „Experiment“, wie das Rathaus wissen ließ. Ob es wiederholt wird, werde gerade noch geprüft. Am Interesse bei den Parisern sollte es nicht scheitern.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.04.2018