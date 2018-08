Hummel gegen Hummels

Cathy Hummels bei der Vorstellung ihrer Schuhkollektion in München. © dpa

München/Hamburg.Cathy Hummels (30) hat sich mit ihrer Schuhkollektion juristischen Ärger eingehandelt. Der Sportschuh-Hersteller Hummel hat der Ehefrau von Nationalspieler Mats Hummels per einstweiliger Verfügung verboten, Freizeitschuhe mit dem Schriftzug „Hummels“ auf den Markt zu bringen. Das Landgericht Hamburg gab einem entsprechenden Antrag auf einstweilige Verfügung im Wesentlichen statt, wie ein Gerichtssprecher gestern bestätigte.

Die Firma aus Dänemark wirft der Spielerfrau Markenverletzung vor –mit der Begründung: Hummel und Hummels – das klinge einfach zu ähnlich. „Die Zeichen stimmen in sechs von sieben Buchstaben überein“, stellte das Gericht in seinem Beschluss fest. Die 30-Jährige will gegen die einstweilige Verfügung vorgehen, wie ihr Anwalt Christian-Oliver Moser der Deutschen Presse-Agentur in München sagte. Der Anwalt betonte: „Die Benutzung ihres Familiennamens kann im Übrigen auch die Firma Hummel unserer Mandantin nicht verbieten.“ Cathy Hummels hatte Sneaker mit dem „Hummels“-Schriftzug, aufgedruckten Hummeln, Satin-Schnürsenkeln und Plateau-Sohlen entworfen und ihre Schuhkollektion im Juni in München präsentiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.08.2018