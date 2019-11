Hund tötet Schwangere

Lille.Der Tod einer Schwangeren, die bei einer Hundeattacke starb, sorgt in Frankreich für großes Entsetzen. Kurz vor der Tragödie hatte die 29-Jährige ihrem Freund noch eine Nachricht geschickt, erzählte dieser am Mittwoch dem Sender BFMTV. Darin habe gestanden, dass sie besorgt wegen vieler Hunde gewesen sei.

Die junge Frau war am Wochenende in einem Wald im Département Aisne in Nordfrankreich mit ihrem eigenen Hund unterwegs gewesen. Dort fand gleichzeitig eine Jagd statt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war die Frau durch mehrere Hundebisse gestorben, berichteten französische Medien. Die Behörden nahmen daraufhin Speichelproben der Jagdhunde, die in dem Wald unterwegs waren. Der Partner des Opfers hatte sich am Samstag auf die Suche nach seiner Freundin gemacht. Er entdeckte ihre Leiche. dpa

