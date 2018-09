Hurrikan mit bis zu 210 Stundenkilometern

Washington.US-Präsident Donald Trump hat die Menschen an der Südostküste der USA aufgerufen, sich vor dem Hurrikan „Florence“ in Sicherheit zu bringen: „Geht ihm aus dem Weg. Spielt keine Spielchen mit ihm. Er ist groß.“ Der Wirbelsturm soll voraussichtlich am frühen Freitagmorgen (Ortszeit) auf die Küste der Bundesstaaten North Carolina und South Carolina treffen. Experten verzeichneten Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde. Das Hurrikanzentrum warnte vor lebensbedrohlichen Sturmfluten. Unser Bild zeigt den Hurrikan aus dem Weltall. dpa

