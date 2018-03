Hussein K. bereut die Tat

Anzeige

Freiburg.Hussein K. hat lange geschwiegen. Der junge Flüchtling, der im Oktober 2016 nachts in Freiburg eine Studentin vergewaltigt und ermordet haben soll, sagte im Mordprozess nichts. Er nahm größtenteils ohne erkennbare Regung an dem Verfahren teil. Nach mehr als 24 Verhandlungstagen ergreift er das ihm mögliche letzte Wort. „Ich bereue die Tat. Ich möchte mich entschuldigen“, sagt er. Das Urteil wird am 22. März verkündet. Hussein K. gab zum Auftakt zu, die Studentin gewürgt und vergewaltig zu haben. Die Frau ertrank später im Fluss Dreisam.

„Es tut mir leid, dass es passiert ist. Aber ich kann die Zeit nicht zurückdrehen“, sagt Hussein K. gestern. „Das, was ich getan habe, tut mir sehr leid.“ Mit Blick auf die Prozessbeteiligten sagt er: „Sie leben in Gedanken an Maria. Ich leide darunter. Mein Herz brennt.“ Nun erwarte er ein Urteil: „Ich möchte zur Rechenschaft gezogen werden – die Strafe erhalten, die mir zusteht“, sagt der junge Mann, dessen Worte übersetzt werden. Kurze Zeit später wird er in seine Zelle gebracht, in der er seit mehr als einem Jahr sitzt.

Das Alter hat große Bedeutung. Den Behörden gab er an, minderjährig zu sein. Die Staatsanwaltschaft hält ihn für mindestens 22 Jahre alt. Gutachten haben das bestätigt, sagt Oberstaatsanwalt Eckart Berger. Die Folge sei Erwachsenenstrafrecht.