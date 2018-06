Iñaki Urdangarin tritt Haftstrafe an

Anzeige

Madrid (dpa) - In Spanien sitzt zum ersten Mal ein direkter Angehöriger der Königsfamilie hinter Gittern. Der wegen Betrugs und Veruntreuung zu knapp sechs Jahren Gefängnis verurteilte Iñaki Urdangarin, einer der beiden Schwager von König Felipe VI., trat am Montag seine Haftstrafe an.

Dem historischen Augenblick erlebten nur wenige, es gab zunächst auch keine Bilder. Der 50 Jahre alte Ehemann von Infantin Cristina kam gegen 8 Uhr morgens ins Gefängnis von Brieva in Ávila nordwestlich von Madrid, wie die Behörden mitteilten.

Das Oberste Gericht in Madrid hatte jüngst die Anfang 2017 in Palma de Mallorca gegen Urdangarin verhängte Strafe in leicht gemilderter Form bestätigt. Demnach muss der Ex-Handballstar für fünf Jahre und zehn Monate hinter Gitter. Urdangarin wurde der Veruntreuung von sechs Millionen Euro Steuergeldern sowie der Geldwäsche, der Urkundenfälschung und des Betrugs für schuldig befunden.