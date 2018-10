ICE-Wagen in Brand geraten - Verspätungen auch in Mannheim

Montabaur/Mannheim.Nach dem Brand eines ICE-Wagens im pfälzischen Montabaur kommt es am Freitagmorgen auch im Raum Mannheim zu teils erheblichen Verspätungen im Fernverkehr. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte der letzte Zugteil aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurden rund 500 Fahrgäste in Sicherheit gebracht und mit Bussen nach Montabaur gebracht. Verletzt wurde niemand.

Durch die Streckensperrung bei Montabaur kommt es sowohl auf den Verbindungen zwischen Dortmund und Kön über Frankfurt und Mannheim als auch in den Fernverkehrszügen zwischen Stuttgart und Mannheim in beide Richtungen zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten. Wie ein Bahnsprecher auf Anfrage erklärte, müssten die Züge derzeit über Koblenz umgeleitet werden und seien daher im Verzug. "Aufgrund der hohen Zugdichte werden die Verspätungen bis in den Nachmittag hinein andauern", wie der Sprecher ergänzte. Reisende sollen sich über die App sowie den Dienst "Meine Bahn" über die genauen Abfahrtszeiten ihrer Züge informieren.

Die Bahnstrecke zwischen Siegburg in Nordrhein-Westfalen und Montabaur bleibt bis zum Abschluss der Arbeiten voll gesperrt. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten musste zudem die A3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach in beide Richtungen zeitweise gesperrt werden, ist nun aber wieder befahrbar. (mer/dpa)