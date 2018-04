Anzeige

Wien.Unter dem Druck eines angeblichen Erpressers ist Conchita Wurst in die Offensive gegangen und hat ihre Infektion mit dem HI-Virus öffentlich gemacht. Auf der Plattform Instagram postete der österreichische Travestiekünstler und Sänger Thomas Neuwirth (29), der hinter dem Make-up der erfolgreichen Künstlerin steckt, am späten Sonntagabend: „Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv.“ Er mache diese Information öffentlich, weil ein Ex-Freund ihm drohe, diese zu verbreiten. „Ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mein Leben derart zu beeinflussen.“ Ihm gehe es aber trotz HIV-Infektion gut.

Die Kunstfigur hatte 2014 mit dem Song „Rise like a Phoenix“ den Eurovision Song Contest gewonnen. Nun schrieb Neuwirth weiter, seit der Diagnose sei er in Behandlung „und seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben“. Er fügte hinzu: „Coming Out ist besser, als von Dritten geoutet zu werden.“ „Coming Out“ bezeichnet das Öffentlichmachen von Geheimnissen.

Jahrelang im Rampenlicht

Video Überregional Aidshilfe lobt Conchita Wursts 'HIV-Outing' Die Deutsche Aidshilfe hat den Dragkünstler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst für seinen selbstbewussten Umgang mit seiner HIV-Infektion gelobt. 'Wir freuen uns über dieses selbstbewusste, positive Comingout', sagte Aidshilfe-Sprecher Holger Wic Die Deutsche Aidshilfe hat den Dragkünstler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst für seinen selbstbewussten Umgang mit seiner HIV-Infektion gelobt. 'Wir freuen uns über dieses selbstbewusste, positive Comingout', sagte Aidshilfe-Sprecher Holger Wic

In Österreich war der Sieg beim ESC in Kopenhagen ein Moment für die Ewigkeit. Der Auftritt des damals 25-jährigen Travestiekünstlers aus der Alpenrepublik mit langem brünettem Haar, einem cremefarbenen, knöchellangen Kleid begeisterte das Publikum im Saal und 100 Millionen an den TV-Schirmen. Österreich gewann mit 52 Punkten Vorsprung erstmals seit Udo Jürgens wieder den ESC-Wettbewerb. Für Neuwirth wurde der Aufbruch-Charakter seines Songs für einige Jahre zum Programm: Viele Bühnen des Landes gehörten ihm, international wurde er herumgereicht, war bei Modeschauen in Paris gefragt und verkündete stets seine Botschaft von Frieden, Gerechtigkeit und Toleranz.