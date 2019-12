„Ich dachte, ich sei ein Held“

Washington.Mehr als die Hälfte seines bisherigen Lebens hat Jens Söring im Gefängnis verbracht. Zu Unrecht, sagen seine Unterstützer. In den USA ist er rechtskräftig wegen Doppelmord an den Eltern seiner damaligen Freundin verurteilt worden. Mehr als 30 Jahre nach der Tat im US-Bundesstaat Virginia polarisiert der Fall des deutschen Diplomatensohns noch immer. Nun wird die Freilassung des heute 53-Jährigen und seine Rückkehr nach Deutschland erwartet.

Der Fall liefert jede Menge Erzählstoff: Es geht um Drogen, Sex und die scheinbar grenzenlose Liebe zwischen einer schönen Kanadierin und dem „kindergesichtigen“ Deutschen, wie die „Washington Post“ Söring einst beschrieb. An die unzähligen Artikel reihen sich Filme und Bücher über den Fall, Söring schrieb selbst darüber. Auf Blogs und Facebook-Seiten ist darüber zu lesen, vielfach in Sörings Sinne. Der beteuert bis heute seine Unschuld.

Flucht nach London

Rückblick: Im August 1984 lernt Söring Elizabeth Haysom kennen – sie sind bei einem Orientierungsabend für Hochbegabtenstipendiaten der University of Virginia. Söring verliebt sich in die zwei Jahre ältere Frau. Im März 1985 werden Haysoms Eltern Derek und Nancy in ihrem Haus in Lynchburg in Virginia mit zahlreichen Messerstichen ermordet. Zum Zeitpunkt des Mordes ist Söring 19 Jahre alt. Das Paar nimmt an der Beerdigung der Haysoms teil. Als Elizabeth und Jens unter Verdacht geraten, fliehen sie. Erst ein Jahr nach dem Mord fliegen sie in London wegen Scheckbetrug auf und werden gefasst.

Viele Fragen offen

Nach der Auslieferung in die USA wird Haysom 1987 wegen Anstiftung zum Mord zu zweimal 45 Jahren Haft verurteilt. Söring erhält zwei Jahre später dieselbe Strafe. Großbritannien hatte seiner Auslieferung nur unter der Bedingung zugestimmt, dass keine Todesstrafe verhängt wird.

Wie Söring vor Gericht ins Kreuzverhör genommen wurde, kann man im Dokumentarfilm „Das Versprechen“ nachsehen. Der Film wurde 2016 veröffentlicht und rekonstruiert den Fall – er ist ein Plädoyer für Sörings Unschuld. Söring wird als hochintelligenter Diplomatensohn dargestellt, Elizabeth Haysom als Tochter eines reichen Unternehmers, die bisexuell ist und möglicherweise von ihrer Mutter sexuell missbraucht wurde.

Der Fall hatte stets viele Fragen aufgeworfen. Söring hatte die Morde zunächst gestanden, später aber das Geständnis widerrufen und erklärt, die psychisch kranke und drogenabhängige Elizabeth habe ihre Eltern getötet. Er habe den Mord für Haysom auf sich genommen und sie vor der Todesstrafe bewahren wollen. „Ich dachte, ich sei ein Held.“ Haysom erklärte, sie habe Söring zu den Morden nur angestiftet.

„Die Schuldfrage ist meines Erachtens bis heute nicht abschließend geklärt“, sagte der CDU-Transatlantik-Koordinator Peter Beyer. Er traf Söring zweimal im Gefängnis. „Es sind immer noch viele Fragen offen.“ Im Deutschlandfunk betonte Beyer, dass die Verurteilung rechtskräftig sei – verweist aber darauf, dass am Tatort gefundene DNA-Spuren nicht zu Söring passten.

Ankunft in Frankfurt

Sowohl in den USA als auch in Deutschland kann Söring auf Unterstützer zählen. Die US-Amerikanerin Amanda Knox, die vier Jahre in Italien im Gefängnis saß, bevor sie vom Vorwurf des Mordes an einer britischen Austauschstudentin freigesprochen wurde, sagte vor wenigen Monaten über Söring: „In vielerlei Hinsicht ist er die Version von mir, die nie befreit wurde.“

Die Freilassung des 53-Jährigen – und Haysoms – ändert nichts an dem Urteil in einem der wohl spektakulärsten transatlantischen Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. In ihrer Entscheidung machte die Gnadenkommission im Bundesstaat Virginia klar, dass es keine Grundlage für Sörings Behauptung gebe, unschuldig zu sein. Sowohl er als auch Haysom hätten aber mehr als 33 Jahre für ihre Verbrechen gebüßt und stellten keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Eine Begnadigung lehnte der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, am 25. November ab.

„So richtig glaube ich es erst, wenn ich im Flugzeug sitze und der Sprit nicht mehr reicht, um umzukehren“, zitierte der Freundeskreis Söring vor einigen Tagen auf Twitter. In Frankfurt wollen ihn seine Unterstützer in Empfang nehmen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.12.2019